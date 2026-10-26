Армія РФ скинула чотири авіабомби по Ясногірці на Донеччині: є жертва, ще десятеро людей поранені

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Посеред дня, 26 жовтня, російська авіація скинула чотири авіабомби на приватний житловий сектор та об’єкти торгівлі в центрі селища Ясногірка на Донеччині. Щонайменше одна людина загинула, ще 10 дістали поранення.

Про це повідомили у ДСНС України та очільник Краматорської МВА.

Унаслідок ударів загорілися зруйновані конструкції приватного будинку, магазину, торговельних павільйонів, а також п’ять автомобілів.

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Рятувальники локалізували осередки займання, однак через загрозу повторних обстрілів ліквідацію пожеж довелося призупинити.

Раніше очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко повідомив, що внаслідок російських ударів по Краматорській громаді щонайменше одна людина загинула, ще 10 дістали поранення. Серед постраждалих 13-річна дівчинка.