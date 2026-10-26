​Ексзаступник голови КМДА Густєлєв очолив ДАК "Автомобільні дороги України"

У 2021 році Кличко звільнив його за зрив термінів будівництва Подільсько-Воскресеньского мосту.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Посаду тимчасового виконувача обов'язків голови правління АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" очолив Олександр Густєлєв, замість Олексія Дорошенка, який перебував на відповідній посаді з липня 2025 року.

Про це повідомляється на сайті ДАК.

"Заступник Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Роман Комендант представив колективу компанії – Олександра Густєлєва – тепер він займе посаду т.в.о. голови правління АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Густєлєв має досвід роботи у дорожній галузі. Зокрема, у 2015-2020 роках обійняв посаду генерального директора комунальної корпорації "Київавтодор". У 2020-2022 роках перебував на посаді заступника голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

На сайті ДАК також зазначається, що заступником голови правління компанії є Ігор Гарбарук, який у 2026 році став членом правління.

Як повідомлялося, в 2021 році Кличко звільнив свого заступника Густєлєва за зрив термінів будівництва Подільсько-Воскресеньского мосту.