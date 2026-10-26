Терехов: росіяни з третьої спроби знищили останній "Епіцентр" у Харкові

Минулого тижня Росія 36 разів атакувала Харків. В результаті загинули три людини, ще 28 харків'ян дістали поранення різного ступеня тяжкості, серед травмованих - троє дітей.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він зазначив, що із 36 ударів, 28 - ворог завдав реактивними "шахедами". Також окупанти застосовували безпілотники "Бандероль", FPV-дрони, БПЛА невстановленого типу та РСЗВ "Торнадо-С".Під вогнем опинилися шість районів міста: Основ’янський, Новобаварський, Індустріальний, Слобідський, Холодногірський та Шевченківський.

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Постраждав приватний сектор, також руйнувань зазнали й багатоповерхівки. Ворог цілив по цивільних промислових підприємствах, складах, офісах, телевежі, об’єктах залізничної та енергетичної інфраструктури. Вибуховими хвилями пошкодило харківський цирк.

Терехов також зазначив, що росіяни знищили останній будівельний гіпермаркет "Епіцентр", який продовжував працювати в місті. За два місяці ворог його атакував тричі. Після перших двох прильотів його вдавалося відновлювати й повертати до роботи. Але 24 жовтня серія влучань реактивними дронами спричинила масштабну пожежу, і вогонь миттєво охопив всі торговельні зали та склади.

"Для Харкова це не просто втрата великого торговельного об’єкта. Це - насамперед сотні робочих місць. Крім того, саме туди містяни приходили після обстрілів їхніх осель купувати матеріали для ремонту за державною програмою «єВідновлення», реалізовували сертифікати від благодійних фондів, аби придбати найнеобхідніше для дому та побуту", - зазначив міський голова.

"Ще одна підла й ризикована тактика ворога - повторні удари по місцях, де вже працюють екстрені служби. 24 жовтня під час гасіння пожеж в Основ’янському та Індустріальному районах під ворожий вогонь потрапили працівники ДСНС - трьох надзвичайників було поранено. На одному з об’єктів повністю знищено пожежну автоцистерну. Попри постійну небезпеку, всі комунальні служби працювали без зупинки", - додав Терехов.