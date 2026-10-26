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Головне за ніч та ранок понеділка, 26 жовтня: майже 180 боєзіткнень, атака на Запоріжжя, ракетні удари по "Воронежсинтезкаучуку"

Нічні повітряні атаки, 177 бойових зіткнень, бої на Костянтинівському, Гуляйпільському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, президентські вибори в Болгарії.

Головне за ніч та ранок понеділка, 26 жовтня: майже 180 боєзіткнень, атака на Запоріжжя, ракетні удари по "Воронежсинтезкаучуку"
Наслідки обстрілів росіянами Донеччини

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 177 бойових зіткнень.

Найбільше на Покровському напрямку - 36.

На Гуляйпільському напрямку відбито 13 атак, на Костянтинівському – 12.

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Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1990 солдатів, танк, 18 артилерійських систем, 2 РСЗВ, систему ППО , 322 штук автомобільної техніки і автоцистерн тощо. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 580 440 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 26 жовтня російська армія атакувала Запоріжжя.

За даними обласної прокуратури, ворог запустив керовані авіабомби та ударні безпілотники.

За даними рятувальників, поранені дві жінки віком 22 та 30 років, а також двоє чоловіків, одному з яких 40 років, іншому – 61 рік.

Пошкоджено готель, приватне житло, автобуси, автомобілі, господарські споруди.

У ніч на 26 жовтня російська армія атакувала Одеську область. Є ушкодження, але люди не постраждали.

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У ДСНС пізніше повідомили, що Росія двічі повторно вдарила по місцю роботи рятувальників під час гасіння пожежі на промисловому підприємстві.

У ніч на 26 жовтня російська армія атакувала Україну чотирма ракетами різних типів та 140 дронами. ППО знешкодила 115 цілей. Зафіксували влучання на 15 локаціях, і у ще 4 місцях впали уламки.

У Повітряних силах розповіли, що, починаючи із 18:00 25 жовтня, Росія запустила одну протирадіолокаційну ракету Х-31П, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 з ТОТ Запорізької та Херсонської обл. та 140 ударні БпЛА типу Shahed (70 із них - реактивні), Гербера, дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово - РФ, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 112 ворожих БпЛА типу Shahed (56 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Станом на ранок 26 жовтня атака тривала.

Російський Воронеж вночі 16 жовтня атакували дрони. Спершу була попередня інформація про  загоряння на підприємстві «Воронежсинтезкаучук», що належить компанії «Сібур», а згодом це підтвердив український збройний виробник Fire Point.

«Підтверджуємо, "Воронежсинтезкаучук" знову прийняв FP-1», – йдеться в дописі Fire Point у Telegram.

Як пише ASTRA, раніше губернатор Воронезької області Гусєв заявив про знищення минулої ночі 113 безпілотних літальних апаратів над регіоном, і нібито над самим Воронежем збили понад 70 БПЛА.

Продукція АТ «Воронежсинтезкаучук» належить до категорії товарів подвійного призначення.

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Більше інформації – в новині.

Наступної неділі, 1 листопада, у Болгарії відбудеться другий тур президентських виборів.

Згідно із даними ЦВК, до другого туру вийшли кандидати на посади президента та віцепрезидента Іліяна Йотова й Кирил Вълчев, а також Андрей Гюров і Георгій Кандев.

Пара Йотова – Вълчев набирає 34,76% голосів, а Гюров – Кандев – 31,95%.

Новий президент обійме посаду в січні 2027 року.

На посаду президента претендували 27 кандидатів – найбільша кількість від часу запровадження прямих президентських виборів у Болгарії.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 

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