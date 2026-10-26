Головне за ніч та ранок понеділка, 26 жовтня: майже 180 боєзіткнень, атака на Запоріжжя, ракетні удари по "Воронежсинтезкаучуку"

Нічні повітряні атаки , 177 бойових зіткнень, бої на Костянтинівському, Гуляйпільському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, президентські вибори в Болгарії.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 177 бойових зіткнень.

Найбільше на Покровському напрямку - 36.

На Гуляйпільському напрямку відбито 13 атак, на Костянтинівському – 12.

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Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1990 солдатів, танк, 18 артилерійських систем, 2 РСЗВ, систему ППО , 322 штук автомобільної техніки і автоцистерн тощо. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 580 440 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 26 жовтня російська армія атакувала Запоріжжя.

За даними обласної прокуратури, ворог запустив керовані авіабомби та ударні безпілотники.

За даними рятувальників, поранені дві жінки віком 22 та 30 років, а також двоє чоловіків, одному з яких 40 років, іншому – 61 рік.

Пошкоджено готель, приватне житло, автобуси, автомобілі, господарські споруди.

У ніч на 26 жовтня російська армія атакувала Одеську область. Є ушкодження, але люди не постраждали.

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У ДСНС пізніше повідомили, що Росія двічі повторно вдарила по місцю роботи рятувальників під час гасіння пожежі на промисловому підприємстві.

У ніч на 26 жовтня російська армія атакувала Україну чотирма ракетами різних типів та 140 дронами. ППО знешкодила 115 цілей. Зафіксували влучання на 15 локаціях, і у ще 4 місцях впали уламки.

У Повітряних силах розповіли, що, починаючи із 18:00 25 жовтня, Росія запустила одну протирадіолокаційну ракету Х-31П, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 з ТОТ Запорізької та Херсонської обл. та 140 ударні БпЛА типу Shahed (70 із них - реактивні), Гербера, дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово - РФ, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 112 ворожих БпЛА типу Shahed (56 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Станом на ранок 26 жовтня атака тривала.

Російський Воронеж вночі 16 жовтня атакували дрони. Спершу була попередня інформація про загоряння на підприємстві «Воронежсинтезкаучук», що належить компанії «Сібур», а згодом це підтвердив український збройний виробник Fire Point.

«Підтверджуємо, "Воронежсинтезкаучук" знову прийняв FP-1», – йдеться в дописі Fire Point у Telegram.

Як пише ASTRA, раніше губернатор Воронезької області Гусєв заявив про знищення минулої ночі 113 безпілотних літальних апаратів над регіоном, і нібито над самим Воронежем збили понад 70 БПЛА.

Продукція АТ «Воронежсинтезкаучук» належить до категорії товарів подвійного призначення.

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Більше інформації – в новині.

Наступної неділі, 1 листопада, у Болгарії відбудеться другий тур президентських виборів.

Згідно із даними ЦВК, до другого туру вийшли кандидати на посади президента та віцепрезидента Іліяна Йотова й Кирил Вълчев, а також Андрей Гюров і Георгій Кандев.

Пара Йотова – Вълчев набирає 34,76% голосів, а Гюров – Кандев – 31,95%.

Новий президент обійме посаду в січні 2027 року.

На посаду президента претендували 27 кандидатів – найбільша кількість від часу запровадження прямих президентських виборів у Болгарії.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!