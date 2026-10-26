Люди не постраждали.

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У ніч на 26 жовтня російська армія атакувала Одеську область. Є ушкодження, але люди не постраждали.

Про це написав у соцмережах начальник ОВА Олег Кіпер.

Він розповів, що уночі ворог декілька разів атакував приватне промислове підприємство та гаражний кооператив. Виниклі масштабні пожежі. Минулося без постраждалих.

Фото: Одеська ОВА Наслідки російської атаки на Одещині

Фото: Одеська ОВА Наслідки російської атаки на Одещині

На місцях влучань триває ліквідація наслідків, працюють всі відповідні служби.