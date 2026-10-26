У ніч на 26 жовтня російська армія атакувала Одеську область. Є ушкодження, але люди не постраждали.
Про це написав у соцмережах начальник ОВА Олег Кіпер.
Він розповів, що уночі ворог декілька разів атакував приватне промислове підприємство та гаражний кооператив. Виниклі масштабні пожежі. Минулося без постраждалих.
На місцях влучань триває ліквідація наслідків, працюють всі відповідні служби.
- У ніч на 26 жовтня російська армія атакувала Україну чотирма ракетами різних типів та 140 дронами. ППО знешкодила 115 цілей. Зафіксували влучання на 15 локаціях, і у ще 4 місцях впали уламки.