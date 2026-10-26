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Росія вночі атакувала Одещину

Люди не постраждали.

Росія вночі атакувала Одещину
Наслідки російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА

У ніч на 26 жовтня російська армія атакувала Одеську область. Є ушкодження, але люди не постраждали. 

Про це написав у соцмережах начальник ОВА Олег Кіпер. 

Він розповів, що уночі ворог декілька разів атакував приватне промислове підприємство та гаражний кооператив. Виниклі масштабні пожежі. Минулося без постраждалих.

Наслідки російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА
Наслідки російської атаки на Одещині
Наслідки російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА
Наслідки російської атаки на Одещині

На місцях влучань триває ліквідація наслідків, працюють всі відповідні служби.

  • У ніч на 26 жовтня російська армія атакувала Україну чотирма ракетами різних типів та 140 дронами. ППО знешкодила 115 цілей. Зафіксували влучання на 15 локаціях, і у ще 4 місцях впали уламки.
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