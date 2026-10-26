Одна людина загинула, і ще восьмеро поранені через російські обстріли Херсонщини

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Рятувальники на місці обстрілу у Херсоні, ілюстративне фото

Упродовж минулої доби від російських атак на Херсонщині загинула людина. Ще восьмеро осіб поранені. Ворог атакував понад 30 населених пунктів.

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Кізомис, Велетенське, Надіївка, Розлив, Томина Балка, Дар'ївка, Понятівка, Микільське, Інгулець, Лиманець, Чайчине, Іванівка, Берислав, Нововоронцовка, Урожайне, Чарівне, Золота Балка, Зміївка, Милове, Михайлівка, Новоолександрівка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Також окупанти понівечили магазин, газопровід, маршрутне таксі та приватні автомобілі.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.