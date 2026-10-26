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​Вночі РФ вдарила по Запоріжжі. Є постраждалі (доповнено)

Всього за добу поранені восьмеро людей. 

​Вночі РФ вдарила по Запоріжжі. Є постраждалі (доповнено)
Наслідки російської атаки на Запоріжжя
Фото: ДСНС

У ніч на 26 жовтня російська армія атакувала Запоріжжя. Постраждали люди, є ушкодження. 

Про це повідомили у ДСНС, а також написав співголова Ради оборони Іван Федоров. 

Доповнення. За даними обласної прокуратури, ворог запустив керовані авіабомби та ударні безпілотники.

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За даними рятувальників, поранені двоє жінок віком 22 та 30 років, а також двоє чоловіків, одному з яких 40 років, іншому – 61 рік. 

Пошкоджено скління готелю та 2 автобусів. Загорілися 3 автомобілі й суха рослинність.

Також пошкоджено приватний житловий будинок і 4 господарські споруди.

Наслідки атаки на Запоріжжя
Фото: ДСНС
Наслідки атаки на Запоріжжя
Наслідки атаки на Запоріжжя
Фото: ДСНС
Наслідки атаки на Запоріжжя

За словами Федорова, упродовж минулої доби було восьмеро поранених унаслідок ворожих атак по обласному центру.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 857 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області.

2 ракети ворог спрямував на Запоріжжя.

Війська РФ здійснили 17 авіаударів по Запоріжжю, Малокатеринівці, Комишувасі, Таврійському, Новорозівці, Григорівському, Кринівці, Славному, Юліївці, Зарічному, Ясній Поляні, Шевченківському, Васинівці та Преображенці.

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674 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Новомиколаївку, Малокатеринівку, Тернувате, Річне, Червонодніпровку, Григорівку, Веселянку, Запорожець, Новояковлівку, Запасне, Магдалинівку, Різдвянку, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку, Придорожнє та Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 2 обстріли з РСЗВ по Запорожцю та Магдалинівці.

162 артудари прийшлися по Тернуватому, Річному, Червонодніпровці, Григорівці, Новояковлівці, Запасному, Магдалинівці, Різдвянці, Веселянці, Степногірську, Плавнях, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Копанях, Долинці, Рівному, Воздвижівці, Придорожньому та Новому Запоріжжю.

Надійшло 60 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

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