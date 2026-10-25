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У Вінниці рятувальники завершили розбір завалів у багатоповерхівці, пошкодженій росіянами

Упродовж дня кількість постраждалих зросла до 7 осіб, двох із них госпіталізували.

У Вінниці рятувальники завершили розбір завалів у багатоповерхівці, пошкодженій росіянами
Вінниця, наслідки обстрілу
Фото: ДСНС

У Вінниці рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів у житловому будинку, пошкодженому внаслідок ранкової російської атаки.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

На щастя, загиблих і травмованих під завалами не виявлено. 

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Однак, упродовж дня кількість постраждалих зросла до 7 осіб, двох із них госпіталізували.

Психологиня ДСНС надала допомогу 17 людям. Загалом до ліквідації наслідків залучили 63 рятувальників і 14 одиниць техніки.

Як повідомлялося, в ніч на 15 жовтня росіяни атакували Вінницю. Унаслідок атаки було пошкоджено багатоповерхівку та близько 10 будинків

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