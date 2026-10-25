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Армія окупантів знову вдарила по Новобаварському району Харкова (оновлено)

Росіяни атакували приватний сектор міста.

Армія окупантів знову вдарила по Новобаварському району Харкова (оновлено)
Фото: З відкритих джерел

Російська армія знову вдарила сьогодні безпілотниками по Новобаварському району Харкова.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Унаслідок прильоту 14-річний хлопець зазнав гострої реакції на стрес.

Потім міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що ворог ще два рази вдарив по району. За попередньою інформацією, під ударом був приватний сектор обласного центру.

  • Раніше стало відомо, що російські війська атакували безпілотниками Новобаварський та Основ’янський райони Харкова. У Новобаварському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено чотири автомобілі. Також в Основ’янському районі пошкоджень зазнавав багатоквартирний житловий будинок.
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