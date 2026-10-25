Армія окупантів знову вдарила по Новобаварському району Харкова (оновлено)

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Російська армія знову вдарила сьогодні безпілотниками по Новобаварському району Харкова.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Унаслідок прильоту 14-річний хлопець зазнав гострої реакції на стрес.

Потім міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що ворог ще два рази вдарив по району. За попередньою інформацією, під ударом був приватний сектор обласного центру.