Росіяни обстріляли маршрутку у Херсоні, загинув чоловік (оновлено)

Спочатку повідомлялося про шість постраждалих.

Близько 15:11 російські військові атакували безпілотником маршрутне таксі у Центральному районі Херсона.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

У момент удару в салоні перебували пасажири.

До лікарні доставили шістьох постраждалих із мінно-вибуховими травмами. Медики проводять дообстеження.

Одного з них у вкрай тяжкому стані доставили у лікарню. Пізніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що у лікарні помер 67-річний чоловік, який сьогодні постраждав через атаку.