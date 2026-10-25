Росіяни обстріляли маршрутку у Херсоні, загинув чоловік (оновлено)

Близько 15:11 російські військові атакували безпілотником маршрутне таксі у Центральному районі Херсона.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
У момент удару в салоні перебували пасажири.
До лікарні доставили шістьох постраждалих із мінно-вибуховими травмами. Медики проводять дообстеження.
Одного з них у вкрай тяжкому стані доставили у лікарню. Пізніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що у лікарні помер 67-річний чоловік, який сьогодні постраждав через атаку.
- Сьогодні зранку росіяни атакували з дрона 64-річну жінку у Дніпровському районі Херсона. Вона отримала мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію та забій грудної клітини.