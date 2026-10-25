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Росіяни обстріляли маршрутку у Херсоні, загинув чоловік (оновлено)

Спочатку повідомлялося про шість постраждалих.

Росіяни обстріляли маршрутку у Херсоні, загинув чоловік (оновлено)
Фото: З відкритих джерел

Близько 15:11 російські військові атакували безпілотником маршрутне таксі у Центральному районі Херсона. 

Про це повідомили у Херсонській МВА.

У момент удару в салоні перебували пасажири.

До лікарні доставили шістьох постраждалих із мінно-вибуховими травмами. Медики проводять дообстеження.

Одного з них у вкрай тяжкому стані доставили у лікарню. Пізніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що у лікарні помер 67-річний чоловік, який сьогодні постраждав через атаку.

  • Сьогодні зранку росіяни атакували з дрона 64-річну жінку у Дніпровському районі Херсона. Вона отримала мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію та забій грудної клітини.
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