На Харківщині в ДТП загинули двоє людей, постраждала дитина

На Харківщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє людей, ще одна дитина постраждала. Аварія сталася на автодорозі Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта.
Про це повідомляє Нацполіція в Харківській області.
За попередніми даними поліції, 36-річна водійка автомобіля Mitsubishi під час виїзду на перехрестя з основною дорогою не виконала вимоги дорожніх знаків і не надала перевагу в русі вантажівці MAN. Унаслідок цього транспортні засоби зіткнулися.
Від отриманих травм водійка Mitsubishi та її 41-річний пасажир загинули. Дев’ятирічний хлопчик, який перебував у легковому автомобілі, дістав тілесні ушкодження. Його доставили до медичного закладу.
За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.