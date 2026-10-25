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На Харківщині в ДТП загинули двоє людей, постраждала дитина

На автодорозі Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта зіткнулися легковик і вантажівка.

На Харківщині в ДТП загинули двоє людей, постраждала дитина
Фото: Нацполіція ХАрківської області

На Харківщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє людей, ще одна дитина постраждала. Аварія сталася на автодорозі Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта. 

Про це повідомляє Нацполіція в Харківській області.

За попередніми даними поліції, 36-річна водійка автомобіля Mitsubishi під час виїзду на перехрестя з основною дорогою не виконала вимоги дорожніх знаків і не надала перевагу в русі вантажівці MAN. Унаслідок цього транспортні засоби зіткнулися.

Від отриманих травм водійка Mitsubishi та її 41-річний пасажир загинули. Дев’ятирічний хлопчик, який перебував у легковому автомобілі, дістав тілесні ушкодження. Його доставили до медичного закладу.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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