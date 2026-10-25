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Прикордонники виявили 4 тис. пачок контрабандних сигарет у вантажному потязі до Словаччини

Потяг сполученням “Ужгород – Матьовце” перевозив 45 вагонів залізорудних котунів. 

Прикордонники виявили 4 тис. пачок контрабандних сигарет у вантажному потязі до Словаччини
Фото: Держприкордонслужба

У Закарпатській області прикордонники Чопського загону виявили контрабандні сигарети у вантажному потязі, йдеться у пресрелізі ДПСУ.

Цигарки виявили під час огляду вантажного потяга, який прямував з України до Словаччини через пункт пропуску “Павлово”.

Потяг сполученням “Ужгород – Матьовце” перевозив 45 вагонів залізорудних котунів. 

Під час перевірки одного з них оглядова група разом з оперативними співробітниками виявила у вантажі 4000 пачок сигарет без марок акцизного податку України.

Наразі огляд потяга триває. Прикордонники встановлюють усі обставини правопорушення.

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