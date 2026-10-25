Лубінець закликав надавати якомога більше інформації про тих, хто потребує в Олешках допомоги

Насамперед йдеться про літніх людей, маломобільних громадян та тих, хто не може самостійно подбати про себе.

Найближчим часом заплановано проведення гуманітарної місії з надання допомоги жителям окупованих росіянами Олешок на Херсонщині, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він закликав громадян надавати якомога більше інформації про тих, хто перебуває у місті.

Лубінець додав, що йдеться, зокрема, про літніх людей, маломобільних громадян та тих, хто не може самостійно подбати про себе.

“Якщо ви маєте будь-яку інформацію, яка може допомогти в організації гуманітарної місії, прошу звертатися до Офісу Омбудсмана України та поширювати цю інформацію”, – сказав він.

Реклама

Це можна зробити за номерами WhatsApp, Viber, Telegram: +38 067 717 51 70, +38 073 719 81 34, +38 067 182 55 04.

Заявки на допомогу населенню також приймаються через електронну пошту: [email protected] та електронний кабінет.

Він нагадав, що її реалізація стане можливою завдяки сприянню та координації зусиль Першої леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп.

“Щиро вдячний Першій леді за посередництво в цьому процесі та її надзвичайно людяну позицію, яка допомагає створити умови для порятунку наших громадян. Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, перебуваю на постійному зв’язку з усіма залученими сторонами, відповідними державними органами та місцевим самоврядуванням”, – сказав він.

Україна та Росія узгодили час припинення вогню для проведення гуманітарної місії в Олешках. Режим тиші має розпочатися 27 жовтня о 3:00 за київським часом.

Російська сторона повідомила, що режим тиші діятиме з 4:00 27 жовтня за московським часом, що відповідає 3:00 за Києвом.

Раніше у Білому домі повідомили, що Україна та Росія погодилися тимчасово припинити бойові дії в Олешках, аби забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних через безпечний коридор. Спочатку початок локального перемир’я анонсували на 29 жовтня 2026 року.