Головне за неділю, 25 жовтня: ракетний удар по заводу "Энергия", майже 160 боєзіткнень, протести в Європі

Бойові дії на Донеччині, 157 бойових зіткнень, ворожі обстріли, парламентські вибори в Сербії. Яким запам’ятається 1705-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 25 жовтня на фронті від початку доби відбулося 157 боєзіткнень, найбільше - на Покровському і Гуляйпільському напрямках.

На Північно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 25 жовтня – в новині.

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Сили оборони завдали ракетного удару по заводу "Энергия" в місті Єлець Липецької області Росії за 300 кілометрів від українського кордону.

Відео атаки оприлюднила Телеграм-пабліки Exilenova+ і Supernova. За попередньою інформацією, на територію підприємства влучили кілька крилатих ракет. З місця влучання здіймається дим.

Завод "Энергия" виготовляє елементи живлення 9Б280-1 для крилатих ракет 9М727 комплексу "Искандер-К", а також постачає батареї 9Б-287 для планерувальних авіабомб УМПБ Д-30СН. Крім того, підприємство виробляє джерела живлення для універсальних модулів планування та корекції (УМПК), балістичних ракет комплексу "Искандер-М" і протикорабельних ракет Х-35У.

Близько 15:11 російські військові атакували безпілотником маршрутне таксі у Центральному районі Херсона.

У момент удару в салоні перебували пасажири. До лікарні доправили шістьох постраждалих із мінно-вибуховими травмами, одного – у вкрай тяжкому стані. Пізніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що у лікарні помер 67-річний чоловік, який постраждав через атаку.

Учора у всій Франції під час протестів, у яких взяли участь сотні тисяч людей, заарештували понад 1300 осіб. Поліція повідомила про сутички, пише BBC.

Після переважно мирних демонстрацій поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону протестувальників у низці міст, зокрема в Парижі. У Марселі підпалювали барикади, а в Бордо люди відривали дошки від вітрин магазинів.

За даними Міністерства внутрішніх справ, у суботніх протестах узяли участь близько 410 000 осіб, тоді як профспілки оцінюють кількість учасників приблизно у 800 000.

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У кількох містах було задіяно близько 70 000 поліцейських і запроваджено обмеження, щоб запобігти переростанню чергових протестів у хаос. Повідомлялося, що вчора під час сутичок у всій країні постраждали 53 поліцейських.

У центрі Барселони внаслідок масових заворушень і погромів правоохоронці затримали 128 осіб, чверть з них неповнолітні, повідомляє Euronews.

Заворушення розпочалися в суботу, близько 18:00, у районі площі Каталонії. Групи молодих людей у чорному одязі та капюшонах почали нищити вуличні меблі. Згодом ситуація переросла в жорстокі зіткнення з поліцією.

Подробиці – в новині.

У Сербії тривають дострокові парламентські вибори на тлі масових студентських протестів, учасники яких прагнуть усунути від влади багаторічного лідера країни Александара Вучича.

BBC повідомляє, що попередні дані свідчать про рекордно високу явку. Станом на 14:00 за місцевим часом проголосували 46% виборців – це майже на мільйон більше, ніж на аналогічному етапі під час попередніх виборів у грудні 2023 року.

Більшість оглядачів вважають, що висока підсумкова явка – 65% або більше – буде на користь студентів.

Докладніше – в новині.

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