​Президент Сербії Вучич визнав поразку своєї партії на парламентських виборах

Студентський список може отримати від 135 до 140 місць у парламенті.

Президент Сербії Александар Вучич визнав поразку списку "Об’єднана Сербія" на позачергових парламентських виборах. За його словами, перемогу здобуває Студентський список, який може отримати від 135 до 140 місць у парламенті.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"На основі вибірки зрозуміло, що ми програли ці вибори, переміг Студентський список. У них буде від 135 до 140 мандатів, у нас – близько 105", – сказав Вучич.

За його словами, список, який він представляє, отримав близько 1,72 мільйона голосів, тоді як студентський список – приблизно 2,2 мільйона.

Вучич також зазначив, що інші політичні списки, за винятком списків національних меншин, не подолали виборчий бар’єр. Сербська прогресивна партія перебувала при владі з 2012 року.

Представниця Студентського списку Соня Сімонович повідомила, що команда вже почала підрахунок голосів. За її словами, останні на той момент дані свідчили, що у виборах узяли участь понад 4,35 мільйона громадян.