​Президент Сербії Вучич визнав поразку своєї партії на парламентських виборах

Президент Сербії Александар Вучич визнав поразку списку "Об’єднана Сербія" на позачергових парламентських виборах. За його словами, перемогу здобуває Студентський список, який може отримати від 135 до 140 місць у парламенті.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"На основі вибірки зрозуміло, що ми програли ці вибори, переміг Студентський список. У них буде від 135 до 140 мандатів, у нас – близько 105", – сказав Вучич.
За його словами, список, який він представляє, отримав близько 1,72 мільйона голосів, тоді як студентський список – приблизно 2,2 мільйона.
Вучич також зазначив, що інші політичні списки, за винятком списків національних меншин, не подолали виборчий бар’єр. Сербська прогресивна партія перебувала при владі з 2012 року.
Представниця Студентського списку Соня Сімонович повідомила, що команда вже почала підрахунок голосів. За її словами, останні на той момент дані свідчили, що у виборах узяли участь понад 4,35 мільйона громадян.
- Як повідомлялося, в Сербії тривають позачергові парламентські вибори. Центр вільних виборів і демократії (CeSID) повідомив, що станом на 20:00 отримав понад 300 повідомлень про можливі порушення під час голосування.
- За перемогу боролись прихильники президента Вучича, який недавно пішов у відставку і сподівався повернутися до влади, обійнявши посаду прем’єр-міністра, і сформований активістами антиурядових протестів Студентський список "Студенти перемагають". Загалом у виборах брали участь 18 політичних сил, проте головна боротьба тривала між двома.
- Масові протести тривають у Сербії від грудня 2024 року, коли внаслідок обвалення конструкції на залізничному вокзалі в Новому Саді загинули 16 людей. Студентський рух і активісти, які приєдналися до нього, звинуватили владу в корупції, яка, на їхню думку, призвела до того, що сталося. Пролунали вимоги відставки Вучича та усунення від влади його Сербської прогресивної партії.
- Натомість прихильники Вучича звинувачують студентів у підготовці «кольорової революції» та закордонному фінансуванні. Вучич також стверджує, що в разі перемоги його противники одразу ж запровадять санкції проти Росії. Сам студентський рух не заявляв про це, він об’єднує прихильників як ліберальних, так і націоналістичних ідей.