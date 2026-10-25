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​Президент Сербії Вучич визнав поразку своєї партії на парламентських виборах

Студентський список може отримати від 135 до 140 місць у парламенті.

​Президент Сербії Вучич визнав поразку своєї партії на парламентських виборах
Александар Вучич
Фото: EPA/UPG

Президент Сербії Александар Вучич визнав поразку списку "Об’єднана Сербія" на позачергових парламентських виборах. За його словами, перемогу здобуває Студентський список, який може отримати від 135 до 140 місць у парламенті.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"На основі вибірки зрозуміло, що ми програли ці вибори, переміг Студентський список. У них буде від 135 до 140 мандатів, у нас – близько 105", – сказав Вучич.

За його словами, список, який він представляє, отримав близько 1,72 мільйона голосів, тоді як студентський список – приблизно 2,2 мільйона.

Вучич також зазначив, що інші політичні списки, за винятком списків національних меншин, не подолали виборчий бар’єр. Сербська прогресивна партія перебувала при владі з 2012 року.

Представниця Студентського списку Соня Сімонович повідомила, що команда вже почала підрахунок голосів. За її словами, останні на той момент дані свідчили, що у виборах узяли участь понад 4,35 мільйона громадян.

  • Як повідомлялося, в Сербії тривають позачергові парламентські вибори. Центр вільних виборів і демократії (CeSID) повідомив, що станом на 20:00 отримав понад 300 повідомлень про можливі порушення під час голосування.
  • За перемогу боролись прихильники президента Вучича, який недавно пішов у відставку і сподівався повернутися до влади, обійнявши посаду прем’єр-міністра, і сформований активістами антиурядових протестів Студентський список "Студенти перемагають". Загалом у виборах брали участь 18 політичних сил, проте головна боротьба тривала між двома.
  • Масові протести тривають у Сербії від грудня 2024 року, коли внаслідок обвалення конструкції на залізничному вокзалі в Новому Саді загинули 16 людей. Студентський рух і активісти, які приєдналися до нього, звинуватили владу в корупції, яка, на їхню думку, призвела до того, що сталося. Пролунали вимоги відставки Вучича та усунення від влади його Сербської прогресивної партії.
  • Натомість прихильники Вучича звинувачують студентів у підготовці «кольорової революції» та закордонному фінансуванні. Вучич також стверджує, що в разі перемоги його противники одразу ж запровадять санкції проти Росії. Сам студентський рух не заявляв про це, він об’єднує прихильників як ліберальних, так і націоналістичних ідей. 
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