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У Бразилії відбувся другий тур президентських виборів

Напередодні голосування розрив між кандидатами скоротився до одного відсоткового пункту.

У Бразилії відбувся другий тур президентських виборів
Флавіу Болсонару з дружиною після голосування
Фото: EPA/UPG

У Бразилії 25 жовтня відбувся другий тур президентських виборів, у якому змагаються чинний глава держави Луїс Інасіу Лула да Сілва та сенатор Флавіу Болсонару, син колишнього президента Жаїра Болсонару. 

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Напередодні голосування розрив між кандидатами скоротився до одного відсоткового пункту. За результатами опитування BTG/Nexus, оприлюдненого 24 жовтня, серед виборців, які визначилися зі своїм вибором, Флавіу Болсонару підтримували 50,5%, а Лулу да Сілву – 49,5%.

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За даними CNN Brasil, результати голосування за кордоном засвідчили перевагу Лули: він отримав 59,53% голосів, тоді як Болсонару – 40,47%.

Виборча кампанія відбувається на тлі політичного протистояння між прихильниками Лули та родиною Болсонару. Флавіу балотується за підтримки свого батька Жаїра, який був президентом Бразилії у 2019-2022 роках.

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Виборчі дільниці закрилися о 17:00 за місцевим часом (о 22:00 за Києвом). Після цього Вищий виборчий суд Бразилії розпочне оприлюднення результатів підрахунку голосів.

  • У першому турі президентських виборів, який відбувся 4 жовтня, із 12 кандидатів до наступного етапу пройшли Лула да Сілва та Флавіу Болсонару. 
  • Лула вже обіймав посаду глави держави у 2003–2010 роках, а у 2023 році знову став президентом. Він раніше мав розбіжності з президентом США Дональдом Трампом щодо питань торгівлі та безпеки, його перемога може створити перешкоди для Вашингтона.
  • Флавіу Болсонару є членом Сенату з 2019 року і вперше балотується на посаду президента.
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