У Бразилії відбувся другий тур президентських виборів

Напередодні голосування розрив між кандидатами скоротився до одного відсоткового пункту.

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Флавіу Болсонару з дружиною після голосування

У Бразилії 25 жовтня відбувся другий тур президентських виборів, у якому змагаються чинний глава держави Луїс Інасіу Лула да Сілва та сенатор Флавіу Болсонару, син колишнього президента Жаїра Болсонару.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Напередодні голосування розрив між кандидатами скоротився до одного відсоткового пункту. За результатами опитування BTG/Nexus, оприлюдненого 24 жовтня, серед виборців, які визначилися зі своїм вибором, Флавіу Болсонару підтримували 50,5%, а Лулу да Сілву – 49,5%.

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За даними CNN Brasil, результати голосування за кордоном засвідчили перевагу Лули: він отримав 59,53% голосів, тоді як Болсонару – 40,47%.

Виборча кампанія відбувається на тлі політичного протистояння між прихильниками Лули та родиною Болсонару. Флавіу балотується за підтримки свого батька Жаїра, який був президентом Бразилії у 2019-2022 роках.

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Виборчі дільниці закрилися о 17:00 за місцевим часом (о 22:00 за Києвом). Після цього Вищий виборчий суд Бразилії розпочне оприлюднення результатів підрахунку голосів.