Укренерго: в понеділок у частині областей діятимуть графіки відключення світла

Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись.

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У понеділок, 26 жовтня, в частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомило Укренерго.

Від 6:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.

Також від 6:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, обсягом від 1 до 2 черг.

"Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти. Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться в повідомленні.