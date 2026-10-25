Укренерго: в понеділок у частині областей діятимуть графіки відключення світла

У понеділок, 26 жовтня, в частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомило Укренерго.
Від 6:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.
Також від 6:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, обсягом від 1 до 2 черг.
"Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти. Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться в повідомленні.