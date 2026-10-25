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​Сибіга: збереження та посилення тиску на Росію залишається критично важливим для припинення цієї війни

Голова МЗС наголосив, що "сила має бути спрямована проти агресора, а не проти країни, яка захищається".

​Сибіга: збереження та посилення тиску на Росію залишається критично важливим для припинення цієї війни
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ  Андрій Сибіга відреагував на заяви  помічника Владіміра Путіна Юрія Ушакова.  

Про це він написав у фейсбуці.

"Доки Росія віритиме, що може досягти цілей свого вторгнення – цілей, яких вона не здатна досягти на полі бою, – шляхом тиску на Україну з метою змусити її до капітуляції, вона не буде готова до серйозних переговорів", - зазначив Сибіга.

Він наголосив, що саме тому збереження та посилення тиску на Росію залишається критично важливим для припинення цієї війни

"Мир завдяки силі – єдина стратегія, яка працює. Але ця сила має бути спрямована проти агресора, а не проти країни, яка захищається. Цю війну неможливо завершити, зупинивши опір України. Її можна завершити лише зупиненням атак агресора", - підкреслив голова МЗС.

  • Раніше Ушаков заявив, що Росія готова відновити тристоронні переговори з Україною та США після 4 листопада, але "не варто очікувати швидких чи значних результатів від першої зустрічі".  За його словами, вона матиме "пристрілочний" або попередній характер. 
  • 23 жовтня Зеленський  підтвердив, що Україна, США і Росія можуть провести тристоронні переговори у листопаді
  • Про зустріч у тристоронньому форматі на рівні технічних команд домовилися під час візиту американського перемовника Стіва Віткоффа до Санкт-Петербургу. Пропозицію про відновлення тристоронніх перемовин передала Україна. Віткофф повіз цю пропозицію до Росії, і за підсумками переговорів Москва просигналізувала про готовність. Попри це, вже за кілька годин після завершення переговорів вона провела нову балістичну атаку проти Києва, а по інших регіонах била дронами. 
  • Тристоронні переговори Україна, Росія і США проводили минулого року і взимку 2026-го. Зустрічі зупинилися після зміщення фокусу США на війну проти Ірану. Україна наполягала на необхідності переговорів з перспективою зустрічі на рівні лідерів. 
  • У попередніх раундах сторони працювали над планом завершення війни, але узгодити всі пункти не вдалося. Росія вимагає віддати їй усю Донецьку і Луганську області, Крим та окуповані частини Херсонської і Запорізької областей. Україна вимагає початку врегулювання на поточних лініях, без відведення української армії. 
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