​Сибіга: збереження та посилення тиску на Росію залишається критично важливим для припинення цієї війни

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на заяви помічника Владіміра Путіна Юрія Ушакова.
Про це він написав у фейсбуці.
"Доки Росія віритиме, що може досягти цілей свого вторгнення – цілей, яких вона не здатна досягти на полі бою, – шляхом тиску на Україну з метою змусити її до капітуляції, вона не буде готова до серйозних переговорів", - зазначив Сибіга.
Він наголосив, що саме тому збереження та посилення тиску на Росію залишається критично важливим для припинення цієї війни
"Мир завдяки силі – єдина стратегія, яка працює. Але ця сила має бути спрямована проти агресора, а не проти країни, яка захищається. Цю війну неможливо завершити, зупинивши опір України. Її можна завершити лише зупиненням атак агресора", - підкреслив голова МЗС.
- Раніше Ушаков заявив, що Росія готова відновити тристоронні переговори з Україною та США після 4 листопада, але "не варто очікувати швидких чи значних результатів від першої зустрічі". За його словами, вона матиме "пристрілочний" або попередній характер.
- 23 жовтня Зеленський підтвердив, що Україна, США і Росія можуть провести тристоронні переговори у листопаді.
- Про зустріч у тристоронньому форматі на рівні технічних команд домовилися під час візиту американського перемовника Стіва Віткоффа до Санкт-Петербургу. Пропозицію про відновлення тристоронніх перемовин передала Україна. Віткофф повіз цю пропозицію до Росії, і за підсумками переговорів Москва просигналізувала про готовність. Попри це, вже за кілька годин після завершення переговорів вона провела нову балістичну атаку проти Києва, а по інших регіонах била дронами.
- Тристоронні переговори Україна, Росія і США проводили минулого року і взимку 2026-го. Зустрічі зупинилися після зміщення фокусу США на війну проти Ірану. Україна наполягала на необхідності переговорів з перспективою зустрічі на рівні лідерів.
- У попередніх раундах сторони працювали над планом завершення війни, але узгодити всі пункти не вдалося. Росія вимагає віддати їй усю Донецьку і Луганську області, Крим та окуповані частини Херсонської і Запорізької областей. Україна вимагає початку врегулювання на поточних лініях, без відведення української армії.