​Сибіга: збереження та посилення тиску на Росію залишається критично важливим для припинення цієї війни

Голова МЗС наголосив, що "сила має бути спрямована проти агресора, а не проти країни, яка захищається".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на заяви помічника Владіміра Путіна Юрія Ушакова.

Про це він написав у фейсбуці.

"Доки Росія віритиме, що може досягти цілей свого вторгнення – цілей, яких вона не здатна досягти на полі бою, – шляхом тиску на Україну з метою змусити її до капітуляції, вона не буде готова до серйозних переговорів", - зазначив Сибіга.

Він наголосив, що саме тому збереження та посилення тиску на Росію залишається критично важливим для припинення цієї війни

"Мир завдяки силі – єдина стратегія, яка працює. Але ця сила має бути спрямована проти агресора, а не проти країни, яка захищається. Цю війну неможливо завершити, зупинивши опір України. Її можна завершити лише зупиненням атак агресора", - підкреслив голова МЗС.