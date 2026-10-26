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Вночі РФ завдала комбінованого удару. ППО знешкодила 115 цілей

Зафіксували влучання на 15 локаціях, і у ще 4 місцях впали уламки. 

Вночі РФ завдала комбінованого удару. ППО знешкодила 115 цілей
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 26 жовтня російська армія атакувала Україну чотирма ракетами різних типів та 140 дронами. ППО знешкодила 115 цілей. Зафіксували влучання на 15 локаціях, і у ще 4 місцях впали уламки. 

Про це розповіли у Повітряних силах

Зазначається, що, починаючи із 18:00 25 жовтня, Росія запустила одну протирадіолокаційну ракету Х-31П, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 з ТОТ Запорізької та Херсонської обл. та 140 ударні БпЛА типу Shahed (70 із них - реактивні), Гербера, дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово - РФ, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 112 ворожих БпЛА типу Shahed (56 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 26 жовтня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

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