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Defense Tech

Ручна кулеметна турель «Тор» від української Burevii пройшла кодифікацію

За даними виробника, наразі українські військові використовують понад 1 000 таких турелей для збиття російських безпілотників

Ручна кулеметна турель «Тор» від української Burevii пройшла кодифікацію
Турель «Тор»
Фото: Burevii

Міністерство оборони кодифікувало ручну кулеметну турель «Тор» української компанії Burevii. Про це компанія повідомила у Facebook.

Турель призначена для встановлення великокаліберних кулеметів Browning M2 і Canik M2. За даними виробника, конструкція дає змогу швидко наводити зброю та вести прицільний вогонь по наземних і повітряних цілях.

Серед особливостей «Тор» виробник називає підйомну стійку для регулювання висоти, амортизаційну систему зі пружиною для зниження віддачі та газліфт, який зменшує навантаження на руки військовослужбовця під час керування зброєю. Турель також інтегрується із системою Skylock, яка призначена для виявлення повітряних цілей і допомоги із прицілюванням.

За словами розробників, «Тор» можна встановлювати на пікапи, стаціонарні позиції та модульні платформи. Наразі Burevii виготовляє турелі на замовлення. 

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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