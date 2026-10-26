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Мешканця Одеси підозрюють у встановленні GPS-“маячків” на бензовози для виявлення нафтобаз

У СБУ повідомили, що фігурант причепив щонайменше 2 “маячки” з віддаленим доступом для російських спецслужбістів: на військовий паливозаправник та цивільний бензовоз.

Мешканця Одеси підозрюють у встановленні GPS-“маячків” на бензовози для виявлення нафтобаз

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі російського агента, який встановлював GPS-трекери на автоцистерни з пальним. 

Як йдеться у пресрелізі спецслужби, таким чином, ворог сподівався відстежити, де їх заправляють, і, як наслідок, з’ясувати координати нафтобаз на території регіону.

Задокументовано, що фігурант причепив щонайменше 2 “маячки” з віддаленим доступом для російських спецслужбістів: на військовий паливозаправник та цивільний бензовоз.

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У разі одержання координат ворог планував завдати по паливних сховищах масовані удари. Це могло порушити логістику Сил оборони та дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Співробітники СБУ викрили задум росіян, демонтували шпигунські пристрої і затримали агента. Як з’ясувало розслідування, завдання ворога виконував 20-річний колишній студент одного з одеських університетів, який підробляв вантажником у поштовому відділенні.

До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли після відрахування за академічну неуспішність шукав “легкі” заробітки в Телеграм-каналах. Погодившись на співпрацю з ворогом, фігурант спочатку фіксував наслідки ворожих атак по Одесі.

Для конспірації розвідвилазок він постійно змінював способи пересування: маршрутними автобусами або пішки. Згодом він отримав вказівку на виявлення українських нафтобаз, щоб скоригувати по них реактивні дрони та ракетне озброєння країни-агресора.

Для цього фігурант за інструкцією куратора з РФ придбав GPS-трекери, налаштував їх за рекомендаціями росіян та встановив на автоцистерни.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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