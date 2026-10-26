Ворог бив по Нікопольському району дронами

Жертв та поранених унаслідок атак не було.

Ворог цілив по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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