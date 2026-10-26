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Ворог бив по Нікопольському району дронами

Унаслідок атак понівечені багатоповерхівка та адмінбудівля.

Ворог бив по Нікопольському району дронами
Фото: З відкритих джерел

Російська армія з вчорашнього вечора понад 10 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Ворог цілив по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах. 

Унаслідок понівечені багатоповерхівка та адмінбудівля.

 Жертв та поранених унаслідок атак не було.

  • Вчора внаслідок обстрілів Дніпропетровської області росіянами поранення отримав 30-річний мешканець Синельниківського району. Ворог понад 40 разів атакував три райони області, бив безпілотниками та артилерією.
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