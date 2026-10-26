В Україні запрацювало автоматичне зняття арешту з рахунків боржників

Якщо боржник повністю сплатив борг, що не перевищує 10 мінімальних зарплат, то для розблокування майна більше не потрібна участь виконавця.

В Україні з 24 жовтня запрацювало автоматичне зняття арешту з рахунків боржників після сплати боргу. Про це повідомив у Facebook заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

За його інформацією, станом на ранок понеділка кількість автоматичних операцій, проведених без участі виконавця, вже склала 2656. Відтепер, за визначених законом умов, якщо боржник повністю сплатив борг у провадженні на суму до 10 мінімальних заробітних плат (86 470 гривень станом на зараз), арешт із його майна та рахунків знімається автоматично.

«Нові правила також посилюють захист майнових прав: поріг вартості єдиного житла, на яке не може бути звернено стягнення, підвищено з 20 до 50 мінімальних заробітних плат», – прокоментував він.

За словами Гайченка, Мін'юст, Кабмін і Верховна Рада працювали над змінами кілька років.