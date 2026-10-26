У шести областях через обстріли є нові знеструмлення

Упродовж минулої доби ворог продовжив атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Чернігівській, Харківській, та Сумській областях.

Як розповіли в Укренерго, там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

Щоб уникнути перевантаження пошкодженого попередніми російськими обстрілами обладнання, у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2.5 черг) для всіх категорій споживачів.

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Українців закликають у період дії заходів обмеження споживати електроенергію ощадливо. Графік відключень за конкретною адресою можна дізнатися на офіційних сторінках оператора системи розподілу обленерго.

Споживання електроенергії зменшилося. Сьогодні, 26 жовтня, станом на 09:30, воно було на 5,8% нижчим, ніж в цей же час у п’ятницю, 23 жовтня. Причиною змін є вимушені обмеження через ворожі атаки.

Вчора, 25 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,8% вищим, ніж максимум попередньої неділі - 18 жовтня. Це зумовлено зниженням температури повітря, що спонукає споживачів до користування електричними обігрівачами у вечірні години.

«Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00», - зазначено у повідомленні.

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі може змінитись. Тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах оператора системи розподілу.