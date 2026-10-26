Минулої доби росіяни вбили мешканця Донецької області у Краматорську.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Ще 10 людей отримали поранення: четверо у Слов’янську, троє у Краматорську і по одному у Донецькому, Сергіївці та Дмитро-Дар’ївці.
Як повідомили у Національній поліції, за минулу добу війська Росії завдали1907 ударів по лінії фронту та житловому сектору області.
Під вогнем перебували 11 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ,Слов’янськ, селища Донецьке, Олександрівка, села Дмитро-Дар’ївка, Долина,Михайлівка, Надія, Очеретине, Сергіївка.
Руйнувань зазнали 79 цивільних об’єктів, з них 43 житлові будинки.
- З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4443 особи і поранили 10888. Це цифри без урахування Маріуполя та Волновахи.