Руйнувань зазнали 79 цивільних об’єктів, з них 43 житлові будинки.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Минулої доби росіяни вбили мешканця Донецької області у Краматорську.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ще 10 людей отримали поранення: четверо у Слов’янську, троє у Краматорську і по одному у Донецькому, Сергіївці та Дмитро-Дар’ївці.

Реклама

Як повідомили у Національній поліції, за минулу добу війська Росії завдали1907 ударів по лінії фронту та житловому сектору області.

Під вогнем перебували 11 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ,Слов’янськ, селища Донецьке, Олександрівка, села Дмитро-Дар’ївка, Долина,Михайлівка, Надія, Очеретине, Сергіївка.

Руйнувань зазнали 79 цивільних об’єктів, з них 43 житлові будинки.