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Росіяни вбили одного і поранили 10 мешканців Донеччини (оновлено)

Руйнувань зазнали 79 цивільних об’єктів, з них 43 житлові будинки.

Росіяни вбили одного і поранили 10 мешканців Донеччини (оновлено)
Наслідки обстрілів росіянами Донеччини

Минулої доби росіяни вбили мешканця Донецької області у Краматорську.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ще 10 людей отримали поранення: четверо у Слов’янську, троє у Краматорську і по одному у Донецькому, Сергіївці та Дмитро-Дар’ївці. 

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Як повідомили у Національній поліції, за минулу добу війська Росії завдали1907 ударів по лінії фронту та житловому сектору області.

Під вогнем перебували 11 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ,Слов’янськ, селища Донецьке, Олександрівка, села Дмитро-Дар’ївка, Долина,Михайлівка, Надія, Очеретине, Сергіївка.

Руйнувань зазнали 79 цивільних об’єктів, з них 43 житлові будинки.

  • З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4443 особи і поранили 10888. Це цифри без урахування Маріуполя та Волновахи.

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