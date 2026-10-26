Politico: ЄС готується укласти угоду щодо пакета підтримки для України на 45 млрд євро до кінця року

Питання про те, як саме структурувати потенційний новий кредит для Києва, буде винесено на обговорення під час зустрічі лідерів 26 листопада.

Лідери Євросоюзу готуються до укладення угоди щодо пакета підтримки для України обсягом близько 45 мільярдів євро – це має статися до кінця поточного року.

Про це пише Politico з посиланням на п’ятьох дипломатів і посадовців Євросоюзу.

Ця сума становить близько двох третин від 70 мільярдів євро, про які просив президент України Володимир Зеленський. Останніми тижнями надання позики, гарантованої поточним бюджетом ЄС, стало найбільш імовірним сценарієм, за допомогою якого Європа може задовольнити фінансові потреби України у 2027 році.

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Водночас ЄС намагається залучити більші внески від інших союзників, зокрема Канади та Великої Британії, тоді як Бельгія продовжує виступати проти використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Однак робота над цим пакетом підтримки збігається в часі зі складними переговорами щодо наступного довгострокового бюджету ЄС. Це, ймовірно, посилить напруженість між країнами, які надають основну частину допомоги Україні, та тими, чий внесок є порівняно незначним.

Politico пише, що країни, які раніше відмовилися від участі в попередній великій програмі позик ЄС для України (пакет на 90 мільярдів євро, узгоджений у грудні минулого року), дають зрозуміти, що планують вчинити так само й цього разу.

За словами двох дипломатів, лідери Чехії та Словаччини під час засідання Європейської ради цього місяця заявили, що не братимуть участі в наданні позики. Ймовірно, відмовиться від цього й Угорщина.

Фото: Скріншот

Найбільші прихильники України в блоці попереджають, що можуть менш охоче підтримувати вимоги так званої групи “Друзі згуртування” (Friends of Cohesion), яка наполягає на збільшенні бюджету ЄС, якщо деякі з цих країн не виявлять солідарності з Києвом. “Як взагалі можна серйозно вважати, що наші платники податків погодяться спрямувати бодай ще один євро з фондів згуртування тим, хто відмовляється брати участь у захисті від найбільшої загрози для безпеки нас усіх?”, – зазначив німецький дипломат.

Однак інший дипломат ЄС зазначив, що Євросоюзу необхідно знайти спосіб фінансувати Україну, водночас забезпечивши збереження коштів політики згуртування, від яких залежать багато країн блоку.

“З політичної точки зору було б непросто пояснити, що ми знайшли гроші для України, але водночас змушені були вдатися до масштабного скорочення програм ЄС, призначених для європейців. Краще було б забезпечити фінансування і того, й іншого”, – сказав він.

Питання про те, як саме структурувати потенційний новий кредит для України, буде винесено на обговорення під час зустрічі лідерів 26 листопада. Очікується, що Європейська комісія представить різні варіанти в окремому документі.

Обсяг пакета підтримки, ймовірно, залежатиме від того, яку допомогу Україна отримає від союзників у військовому блоці НАТО, скільки коштів вдасться залучити з наявних фондів ЄС, а також від обсягу військової допомоги (зокрема, ракет-перехоплювачів), яку зможе отримати Київ.