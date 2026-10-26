Першого листопада у Болгарії пройде другий тур президентських виборів

За пост глави держави змагатимуться Іліяна Йотова та Андрей Гюров.

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Наступної неділі, 1 листопада, у Болгарії відбудеться другий тур президентських виборів. За результатами другого, за пост глави держави змагатимуться Іліяна Йотова та Андрей Гюров.

Про це пише BTA.

Згідно із даними ЦВК, кандидати на посади президента та віцепрезидента Іліяна Йотова й Кирил Вълчев, а також Андрей Гюров і Георгій Кандев вийдуть до другого туру, який відбудеться наступної неділі, 1 листопада.

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Пара Йотова – Вълчев набирає 34,76% голосів, а Гюров – Кандев – 31,95%.

Станом на ранок 26 жовтня вже опрацьовано 99,94% протоколів дільничних виборчих комісій (ДВК), переданих до районних виборчих комісій (РВК). Дані станом на 9:00 оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії.

Згідно з Конституцією, щоб бути обраним президентом у першому турі, кандидат має отримати понад половину дійсних голосів, а в голосуванні повинні взяти участь понад половина виборців. Якщо жодного кандидата не обрано, протягом семи днів проводять повторне голосування, у якому беруть участь двоє кандидатів, що набрали найбільшу кількість голосів.

За оприлюдненими результатами, голоси розподілилися між першими шістьма кандидатськими парами так:

Іліяна Йотова та Кирил Вълчев – 34,763%;

Андрей Гюров та Георгій Кандев – 31,947%;

Костадін Костадінов та Петър Волгін – 12,545%;

Радостін Василев та Красімір Манов – 4,608%;

Івелін Михайлов та Юліана Матєєва – 3,788%;

Іван Хрістанов та Стоянка Черкезова – 2,393%.

Варіант «Не підтримую нікого» обрали 4,426% виборців.

Новий президент обійме посаду в січні 2027 року.

На посаду президента претендували 27 кандидатів – найбільша кількість від часу запровадження прямих президентських виборів у Болгарії.