Саудівська Аравія, Туреччина і Пакистан проведуть переговори з Іраном

Високопосадовці Саудівської Аравії, Туреччини і Пакистану сьогодні, 26 жовтня, проведуть у Тегерані переговори, присвячені регіональній безпеці. Про це повідомила іранська і саудівська сторони, пишуть CBS News. Саудівська Аравія, Пакистан і Туреччина є членами Мекканського оборонного альянсу – військово-політичного союзу, утвореного цього року, додає Anadolu.

Зустріч стане продовженням зусиль з деескалації між сторонами, залученими в поточну кризу, повідомив заступник міністра з питань публічної дипломатії Саудівської Аравії Раїд Крімлі. Делегацію королівства до Ірану очолив міністр оборони Халід бін Салман.

Пакистан представлятиме головнокомандувач армії Асім Мунір, Туреччину – керівник розвідки Ібрагім Калін. Від Ірану участь у перемовинах братим секретар Вищої ради нацбезпеки Мохсен Резаї.

Очікується, що гості зустрінуться й з президентом Ірану.

Раїд Крімлі в дописі в X повідомив, що ціллю зустрічі буде просування діалогу і дипломатичних рішень на підтримку зусиль з медіації Катару і Пакистану.