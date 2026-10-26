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Саудівська Аравія, Туреччина і Пакистан проведуть переговори з Іраном

Зустріч буде присвячена регіональній безпеці. 

Високопосадовці Саудівської Аравії, Туреччини і Пакистану сьогодні, 26 жовтня, проведуть у Тегерані переговори, присвячені регіональній безпеці. Про це повідомила іранська і саудівська сторони, пишуть CBS News. Саудівська Аравія, Пакистан і Туреччина є членами Мекканського оборонного альянсу – військово-політичного союзу, утвореного цього року, додає Anadolu

Зустріч стане продовженням зусиль з деескалації між сторонами, залученими в поточну кризу, повідомив заступник міністра з питань публічної дипломатії Саудівської Аравії Раїд Крімлі. Делегацію королівства до Ірану очолив міністр оборони Халід бін Салман.

Пакистан представлятиме головнокомандувач армії Асім Мунір, Туреччину – керівник розвідки Ібрагім Калін. Від Ірану участь у перемовинах братим секретар Вищої ради нацбезпеки Мохсен Резаї.

Очікується, що гості зустрінуться й з президентом Ірану. 

Раїд Крімлі в дописі в X повідомив, що ціллю зустрічі буде просування діалогу і дипломатичних рішень на підтримку зусиль з медіації Катару і Пакистану. 

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