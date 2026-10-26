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Лула да Сілва переміг у другому турі виборів президента Бразилії

80-річний політик отримав четвертий термін на посаді глави держави.

Лула да Сілва переміг у другому турі виборів президента Бразилії
Переможець президентських виборів у Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва
Фото: EPA/UPG

Бразильський лідер Луїс Інасіу Лула да Сілва переміг на президентських виборах у Бразилії, здобувши незначну перевагу над суперником Флавіо Болсонару. 80-річний політик отримав четвертий термін на посаді глави держави.

Як пише Financial Times, за майже повністю підрахованими результатами Лула набрав 51,76% голосів проти 48,24% у Флавіо Болсонару – сина колишнього президента Жаїра Болсонару, який перебуває у в’язниці. 

Перемога Лули суперечила багатьом прогнозам соціологів, які віддавали невелику перевагу Болсонару після того, як 45-річний сенатор випередив суперника майже на два відсоткові пункти в першому турі. 

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Лула отримав на 4,4 мільйона голосів більше, ніж його суперник, переломивши ситуацію після першого туру, в якому Болсонару мав перевагу в 2,2 мільйона голосів.

Президент заявив, що йому та його команді довелося протистояти зовнішньому втручанню через цифрові платформи, і пообіцяв регулювати діяльність великих технологічних компаній.

Лула очолював країну у 2003–2010 роках, а чотири роки тому здобув третій президентський мандат.

Болсонару відмовився визнавати поразку та заявив, що оскаржуватиме результати в суді.

Після млявого початку передвиборчої кампанії Лула оголосив низку заходів фінансової підтримки населення після першого туру. Серед них – списання боргів, безкоштовний громадський транспорт у вихідні та фінансова допомога студентам із малозабезпечених родин. Опоненти звинуватили чинного президента в підкупі виборців і заявили, що ці заходи ще більше погіршать стан державних фінансів.

  • У Бразилії за тиждень до напруженого другого туру президентських виборів кандидати – очільник країни Луїс Інасіу Лула да Сілва та сенатор правого спрямування Флавіу Болсонару – провели гострі дебати, під час яких вдавалися до особистих образ.
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