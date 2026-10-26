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Російський Воронеж атакували дрони. Fire Point підтвердила удар по «Воронежсинтезкаучук» (доповнено)

Росіяни стверджують, що над містом начебто збили близько 70 дронів. 

Російський Воронеж атакували дрони. Fire Point підтвердила удар по «Воронежсинтезкаучук» (доповнено)
Дим над Воронежем
Фото: Astra

Російський Воронеж вночі 16 жовтня атакували дрони. Спершу була попередня інформація про  загоряння на підприємстві «Воронежсинтезкаучук», що належить компанії «Сібур», а згодом це підтвердив український збройний виробник Fire Point.

«Підтверджуємо, "Воронежсинтезкаучук" знову прийняв FP-1», – йдеться в дописі Fire Point у Telegram.

Як пише ASTRA, раніше губернатор Воронезької області Гусєв заявив про знищення минулої ночі 113 безпілотних літальних апаратів над регіоном, і нібито над самим Воронежем збили понад 70 БПЛА.

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Він підтвердив займання на промислових підприємствах без зазначення їх назв, і також сказав, що горів діловий центр, пошкоджені будівлі. 

Продукція АТ «Воронежсинтезкаучук» належить до категорії товарів подвійного призначення. Виробник термоеластопластів та синтетичних каучуків з 1998 року контролюється «Сібуром», з 2012 року ПАТ «Сібур Холдинг» – стовідсотковий власник підприємства.

Каучуки, що випускаються на підприємстві, застосовуються у виробництві гум для автомобільних, авіаційних та велосипедних шин та гумотехнічних виробів. СБС-полімери використовуються для підвищення якості дорожнього покриття, покрівель, йдеться на сайті «Воронежсинтезкаучук».

Підприємство щорічно виготовляє понад 385 тисяч тонн продукції, яка застосовується у тому числі для виробництва шин для військової авіації та важкої колісної техніки, а також гумотехнічних виробів для бронетехніки та суднобудування.

Синтетичний каучук також використовують у ракетобудуванні. Можливо, завод бере участь у виробництві твердого ракетного палива, яке застосовується, зокрема, для балістичних ракет оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер».

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