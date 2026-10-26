Російський Воронеж атакували дрони. Fire Point підтвердила удар по «Воронежсинтезкаучук» (доповнено)

Росіяни стверджують, що над містом начебто збили близько 70 дронів.

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Російський Воронеж вночі 16 жовтня атакували дрони. Спершу була попередня інформація про загоряння на підприємстві «Воронежсинтезкаучук», що належить компанії «Сібур», а згодом це підтвердив український збройний виробник Fire Point.

«Підтверджуємо, "Воронежсинтезкаучук" знову прийняв FP-1», – йдеться в дописі Fire Point у Telegram.

Як пише ASTRA, раніше губернатор Воронезької області Гусєв заявив про знищення минулої ночі 113 безпілотних літальних апаратів над регіоном, і нібито над самим Воронежем збили понад 70 БПЛА.

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Він підтвердив займання на промислових підприємствах без зазначення їх назв, і також сказав, що горів діловий центр, пошкоджені будівлі.

Продукція АТ «Воронежсинтезкаучук» належить до категорії товарів подвійного призначення. Виробник термоеластопластів та синтетичних каучуків з 1998 року контролюється «Сібуром», з 2012 року ПАТ «Сібур Холдинг» – стовідсотковий власник підприємства.

Каучуки, що випускаються на підприємстві, застосовуються у виробництві гум для автомобільних, авіаційних та велосипедних шин та гумотехнічних виробів. СБС-полімери використовуються для підвищення якості дорожнього покриття, покрівель, йдеться на сайті «Воронежсинтезкаучук».

Підприємство щорічно виготовляє понад 385 тисяч тонн продукції, яка застосовується у тому числі для виробництва шин для військової авіації та важкої колісної техніки, а також гумотехнічних виробів для бронетехніки та суднобудування.

Синтетичний каучук також використовують у ракетобудуванні. Можливо, завод бере участь у виробництві твердого ракетного палива, яке застосовується, зокрема, для балістичних ракет оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер».