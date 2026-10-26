FT: Німеччина готується дозволити постачання українських ракет Bars

Початкова закупівля дасть змогу військовим провести технічні випробування на початку наступного року.

Німеччина готується дозволити закупівлю для власних збройних сил недорогих крилатих ракет української розробки Bars.

Про це пише Financial Times із посиланням на обізнаних співрозмовників.

За словами джерел видання, німецька влада розраховує найближчими тижнями остаточно узгодити угоду про закупівлю першої партії ракет Bars для випробувань Бундесвером.

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Bars – це реактивна ракета з дальністю польоту до 1000 км і бойовою частиною масою до 105 кг, залежно від модифікації. В Україні іноді називають її «ракетою-дроном», тоді як у Німеччині класифікують як недорогу крилату ракету.

Початкова закупівля дасть змогу військовим провести технічні випробування на початку наступного року. Якщо результати будуть задовільними, це може відкрити шлях до масштабнішого замовлення на кілька сотень ракет.

Останніми місяцями ракети Bars також виробляють у Німеччині в межах українсько-німецького спільного підприємства. Його створили в межах програми Build with Ukraine («Будуй з Україною»), яке започаткували торік. Початковою метою програми було виробляти зброю для України за її межами, щоб збільшити виробничі потужності, знизити ризик російських атак і водночас обмінюватися досвідом. Довгострокова мета - відкрити для українських виробників ринки країн НАТО.

Першу партію ракет Bars, виготовлених у Німеччині за німецькі кошти, передали Україні в жовтні.

Тепер, як пише видання, спільне підприємство має виробляти ракети й для самої Німеччини. Це стане першим відомим випадком закупівлі Бундесвером для власного використання наступальної зброї, розробленої в Україні.

Німеччина прагне наростити запаси далекобійної зброї в межах п’ятирічної програми переозброєння вартістю 780 млрд євро. Берлін уже підписав попередню угоду про закупівлю високотехнологічних крилатих ракет Tomahawk виробництва американського оборонного гіганта Raytheon. Однак Tomahawk – дорога зброя, а виробництво цих ракет стикається з «вузькими» місцями, через що їх навряд чи поставлять раніше 2030-х років.

Водночас німецькі чиновники працюють над придбанням дешевших систем, які можна виробляти у великих кількостях. Окрім Bars, Німеччина планує закупити невелику партію крилатих ракет Anthem американського стартапу Covenant і провести їхні випробування. Минулого тижня компанія також оголосила про угоду з Данією.

Вартість однієї ракети Anthem становить приблизно десяту частину ціни Tomahawk, яка дорівнює 4–6 млн доларів. За словами одного зі співрозмовників, обізнаного з деталями, Bars коштує ще дешевше. Проте німецькі чиновники готові закуповувати обидві системи.

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Можливу закупівлю української крилатої ракети «Фламінго» наразі відклали.

Командувач сухопутних військ Німеччини Крістіан Фройдінг цього місяця завуальовано згадав Bars та Anthem, не називаючи їх прямо. Він заявив, що очікує, що такі системи «доповнюватимуть традиційні високотехнологічні крилаті ракети».

«Ці системи дадуть нам змогу завдавати численних ударів по цілях на глибині приблизно 1500 км, ефективно перенасичуючи системи протиповітряної оборони противника», – сказав він.

За його словами, дорожчі види озброєння залишатимуть для ураження «цілей стратегічного значення».