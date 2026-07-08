Сибіга та Пісторіус підписали домовленість про спільне виробництво безпілотників BARS

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Фото: МЗС Андій Сибіга та Борис Пісторіус

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали імплементаційну домовленість щодо спільного виробництва безпілотних літальних апаратів BARS.

Про це йдеться у дописі Сибіги на соціальній платформі X.

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Домовленість укладено за результатами спільної роботи оборонних відомств країн в межах ініціативи Build with Ukraine.

Німецька сторона профінансує виробництво БПЛА в межах першого етапу проєкту, а вся виготовлена продукція надійде до Сил оборони України.

Together with German Federal Minister of Defence Boris Pistorius, we signed an implementation agreement for the joint production of BARS drones.



The agreement was concluded following joint efforts by the Ministry of Defence of Ukraine and the German Federal Ministry of Defence… pic.twitter.com/eraZXnxbXU — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 8, 2026

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини схвалив проєкт бюджету на 2027 рік, який передбачає збільшення оборонних видатків до 109,7 млрд євро та 11,6 млрд євро військової допомоги Україні.