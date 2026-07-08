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Сибіга та Пісторіус підписали домовленість про спільне виробництво безпілотників BARS

Німецька сторона профінансує виробництво дронів в межах першого етапу проєкту.

Андій Сибіга та Борис Пісторіус
Фото: МЗС
Андій Сибіга та Борис Пісторіус

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали імплементаційну домовленість щодо спільного виробництва безпілотних літальних апаратів BARS.

Про це йдеться у дописі Сибіги на соціальній платформі X.

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Домовленість укладено за результатами спільної роботи оборонних відомств країн в межах ініціативи Build with Ukraine. 

Німецька сторона профінансує виробництво БПЛА в межах першого етапу проєкту, а вся виготовлена продукція надійде до Сил оборони України.

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини схвалив проєкт бюджету на 2027 рік, який передбачає збільшення оборонних видатків до 109,7 млрд євро та 11,6 млрд євро військової допомоги Україні.

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