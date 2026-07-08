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В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який зачинився в перукарні з людьми, його передадуть медикам

Жодних небезпечних предметів, в тому числі зброї, у нього не виявили.

В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який зачинився в перукарні з людьми, його передадуть медикам
Фото: Нацполіція

Поліцейські встановлюють обставини інциденту в перукарні в Хаджибейському районі Одеси.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Сьогодні вранці правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що невідомий зачинився в приміщенні перукарні з працівницею салону та відвідувачем.

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На місце виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу та спецпризначенці.

Погроз щодо людей присутніх у приміщенні чоловік не висував, але двері відчиняти відмовлявся. Згодом правоохоронці відчинили двері. 

На щастя, внаслідок дій чоловіка ніхто з присутніх не постраждав, життю та здоров’ю людей не було завдано шкоди. 

"Жодних небезпечних предметів, в тому числі зброї, у громадянина не було виявлено. Наразі чоловіка доставлено до територіального підрозділу поліції, з ним спілкуються правоохоронці. У подальшому його, ймовірно, буде передано медикам", - повідомили в поліції. 

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