Прикордонна служба пояснила, що на момент в’їзду в Україну Анастасія Березовська, підозрювана у замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако, не була у розшуку.

“На численні запити медіа та громадськості повідомляємо офіційно. Підозрювана у скоєнні резонансного злочину в Князівстві Монако вʼїхала на територію України у законний спосіб через один з пунктів пропуску”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент перетину державного кордону 1 липня 2026 року жодних обмежень чи обставин, пов’язаних із пропуском цієї громадянки України не було. Під час проходження нею прикордонного контролю спрацювань баз даних, зокрема і Інтерполу, про знаходження її в розшуку не відбувалося.

Прикордонники зауважили, що всі пункти пропуску через державний кордон України підключені до бази даних Інтерполу. Це дозволяє Державній прикордонній службі України миттєво перевіряти осіб, автомобілі та документи, що перебувають у міжнародному розшуку на момент перетину кордону.