Росія вранці атакувала логістичну компанію в Дніпропетровській області, вночі била по 5 районах

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Росія вранці 8 липня атакувала Дніпровський район. Пошкоджено приміщення логістичної компанії. Уночі ворог понад 20 разів атакував Дніпропетровську область. З дронів і артилерії обстрілював п'ять районів.

Поранені четверо людей. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

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«На Нікопольщині потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Мозолевська, Марганецька, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені сільськогосподарські підприємства, АЗС та автівки. Постраждали четверо людей. 42-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості», – сказав він.

Ще один чоловік 51 року та жінки 40 і 52 років лікуватимуться амбулаторно.

У Павлограді пошкоджена транспортна інфраструктура. У П'ятихатській громаді Кам'янського району та Апостолівській громаді Криворізького району горіли поля з пшеницею.

«Поцілили росіяни і по Петропавлівській громаді, що на Синельниківщині», – додав Ганжа.