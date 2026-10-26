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Марін Ле Пен розпочала передвиборчу президентську кампанію: “Ми відновимо верховенство права”

Ультраправа політикиня виступила перед 10 000 членами своєї партії “Національне об'єднання” (RN) у місті Орлеан.

Марін Ле Пен розпочала передвиборчу президентську кампанію: “Ми відновимо верховенство права”
Марін Ле Пен розпочала передвиборчу кампанію. Орлеан, 25 жовтня 2026 року
Фото: EPA/UPG

Марін Ле Пен, французька кандидатка від ультраправих на президентських виборах у квітні, виголосила вчора свою першу передвиборчу промову, пише France24.

Ле Пен виступила перед 10 000 членами своєї партії “Національне об'єднання” (RN) у місті Орлеан. Вона звинуватила центристський уряд президента Еммануеля Макрона в надмірній м'якості щодо агресивних протестувальників та відсутності авторитету. 

Ле Пен, яка, згідно з опитуваннями, є лідером перегонів, схоже, отримує політичні дивіденди від наслідків кількатижневих протестів і сутичок. Вона пообіцяла “відновити верховенство права” в разі своєї перемоги. “Ми відновимо верховенство права”, – заявила політикиня.

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Водночас у суботу у місті відбулася акція противників Ле Пен та її антиімміграційної націоналістичної партії, у якій взяли участь тисячі осіб.

Протести у Франції

У суботу понад 400 тисяч людей вийшли на вулиці великих французьких міст, протестуючи проти зростання вартості життя. Після того, як групи протестувальників у масках відокремилися від основних колон, спалахнули сутички.

Поліція затримала понад 1300 осіб, а міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс поклав значну частку відповідальності за насильство на “ультралівих” екстремістів.

Загальнонаціональні протести, що відбулися тижнем раніше, також переросли в заворушення – на тлі чотиритижневих студентських демонстрацій, спричинених незадовільним станом французьких навчальних закладів.

Профспілки та учасники руху “жовтих жилетів” пообіцяли продовжувати вуличні акції найближчими тижнями, що прогнозує період підвищеної напруженості напередодні виборів.

Ле Пен обіцяє зменшити комунальні платежі за енергонесії та податки

Якщо Ле Пен переможе у двотурових президентських виборах у квітні та травні, вона обіцяє знизити вартість життя шляхом обмеження оплати за енергоносії, зменшення податків і скорочення внеску Франції до Європейського Союзу.

Вона також критично ставиться до НАТО та до підтримки, яку Франція надає Україні для відбиття російського вторгнення.

Хто б не переміг на президентських виборах, він матиме обмежені можливості для додаткових витрат, оскільки державний борг і бюджетний дефіцит Франції вже перевищують встановлені в ЄС ліміти. Уряд Макрона наразі докладає значних зусиль, щоб домогтися ухвалення бюджету, який передбачає скорочення видатків.

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