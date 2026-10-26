24 з них були госпіталізовані.

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Понад 80 людей постраждали, семеро з них – серйозно, після того як в Іспанії автобус з’їхав з дороги, повідомляють Sky News.

На гірській дорозі в муніципалітеті Фогарс-де-Монтклус між Барселоною та Жироною сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та автобуса.

Після зіткнення автобус з’їхав із вузької звивистої дороги й упав з 20-метрового схилу.

Екстрені служби Каталонії повідомили, що загалом унаслідок аварії постраждали 83 особи, 24 з яких були госпіталізовані.

Поліція проводить розслідування причин аварії.

На місце також мають прибути безпілотники та службові собаки для пошуку людей. Навколо місця ДТП триватимуть ретельні пошукові заходи щодо можливих жертв аварії, яких ще не знайшли.