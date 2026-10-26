Сальдо заочно повідомили про підозру у незаконному переміщення українських дітей з Херсону

Він та двоє його спільників організували незаконне вивезення учнів Херсонського професійного суднобудівного ліцею до так званих “санаторіїв” у Криму.

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Служба безпеки задокументувала нові злочини Володимира Сальдо – очільника окупаційної адміністрації рф на лівобережжі Херсонщини. Він та двоє його спільників причетні до незаконного переміщення українських дітей після захоплення обласного центру.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Розслідування встановило, що 7 жовтня 2022 року фігуранти організували незаконне вивезення учнів Херсонського професійного суднобудівного ліцею до так званих “санаторіїв” у тимчасово окупованому Криму. Вихованців навчального закладу спочатку доправляли автобусами до річкового порту, а звідти – катерами на лівобережжя, де на них чекав додатковий транспорт із маршрутом на півострів.

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Щоб організувати незаконне вивезення, Сальдо залучив Віктора Логінова – колишнього військовослужбовця армії РФ, який на момент вчинення злочину обіймав “посаду заступника директора ліцею”. Для маскування незаконного переміщення дітей він особисто вносив фіктивні дані до облікової документації навчального закладу.

Другий спільник – Микола Долженко – викладач захопленого на той час ліцею, супроводжував учнів протягом усього маршруту до Криму.

Такими діями фігуранти порушили статтю 49 Конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє примусове переселення осіб під захистом з окупованої території.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Сальдо і двом його поплічникам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки зловмисники переховуються на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.