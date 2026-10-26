За словами Ігната, пускові установки з ракетами Hellfire з лазерним наведенням встановлюють на шасі баггі

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Україна застосовує зенітні ракетні комплекси FrankenSAM та ракети Hellfire для протидії російським реактивним дронам. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами Ігната, для боротьби з реактивними дронами Україна використовує різні засоби протиповітряної оборони залежно від умов і можливостей на конкретній ділянці.

Він пояснив, що авіація працює в районах, де це можливо, тоді як поблизу міст та важливих об'єктів до перехоплення залучають мобільні вогневі групи з переносними зенітними ракетними комплексами (ПЗРК) та інші системи ППО.

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Серед засобів протидії Ігнат згадав FrankenSAM, а також установки на базі багі, озброєні ракетами Hellfire із лазерним наведенням.

Крім того, для протидії російським безпілотникам Україна застосовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), які пригнічують сигнали та порушують роботу частини ворожих дронів.

AGM-114 Hellfire — американська керована ракета, розроблена передусім для ураження наземних цілей, зокрема бронетехніки, укріплень і військових об'єктів. Її використовують різні авіаційні платформи, зокрема ударні гелікоптери та безпілотники.

FrankenSAM — це програма створення гібридних систем протиповітряної оборони, яку Україна розробляла спільно зі США. Її назва утворена від слів Frankenstein і SAM (англ. Surface-to-Air Missile — ракета класу «земля — повітря»).

Мета програми — компенсувати дефіцит радянських зенітних ракет і посилити українську ППО. Системи FrankenSAM поєднують наявні радянські пускові установки або радари із західними ракетами, а в деяких конфігураціях — західні пускові установки із радянськими системами.

У межах програми розробили кілька конфігурацій для різних завдань протиповітряної оборони. Зокрема, одна з них передбачає інтеграцію американських ракет RIM-7 Sea Sparrow із модернізованими радянськими комплексами «Бук».