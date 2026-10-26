У справі про шахрайські кол-центри в Києві та Дніпрі повідомили ще 7 підозр

Національна поліція встановили учасників злочинної організації, яка створила мережу шахрайських кол-центрів у Києві та Дніпрі, йдеться у пресрелізі правоохоронців.
Зазначається, що зловмисники систематично заволодівали криптовалютними активами потерпілих, використовуючи обман і зловживання довірою.
“Діяли за чітко розподіленими ролями. Одні шукали потенційних жертв на сайтах знайомств і у месенджерах, інші входили в довіру, імітували романтичні стосунки або представлялися досвідченими інвесторами. Згодом потерпілих переконували вкладати гроші у нібито прибуткові криптопроєкти”, – зазначили у поліції.
Щоб створити ілюзію успішних інвестицій, фігуранти використовували підконтрольні криптогаманці, фейкові акаунти та навіть підміну облич під час відеодзвінків. Коли люди вкладали кошти, до роботи долучалися так звані “ментори-аналітики”.
Під приводом допомоги з торгівлею вони отримували доступ до екранів мобільних пристроїв потерпілих, збирали конфіденційні дані та заволодівали доступом до їхніх криптогаманців.
Надалі активи переводили на підконтрольні рахунки, а зв’язок із потерпілими припиняли. Сума збитків за новими епізодами становить понад 1,3 млн грн. Загальна сума збитків вісьмом потерпілим із України, Казахстану та Литви перевищила 3,7 млн грн.
У межах розслідування слідчі встановили причетність фігурантів до трьох епізодів викрадення криптоактивів громадян Литви.
22 жовтня 2026 року сімом учасникам організації повідомили про підозру за ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами) та ч. 5 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.
- Раніше правоохоронці провели спеціальну поліцейську операцію, затримали вісьмох осіб, серед яких організатори та ключові керівники злочинної структури. Під час обшуків вилучили понад 100 тисяч доларів готівкою, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, криптогаманці, банківські картки, чорнові записи та десять автомобілів преміумкласу. За попередніми даними, через рахунки учасників організації пройшло понад два мільйони доларів.
- Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх потерпілих, повного обсягу завданих збитків та можливої причетності фігурантів до інших аналогічних злочинів.
- Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.