У справі про шахрайські кол-центри в Києві та Дніпрі повідомили ще 7 підозр

Національна поліція встановили учасників злочинної організації, яка створила мережу шахрайських кол-центрів у Києві та Дніпрі, йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Зазначається, що зловмисники систематично заволодівали криптовалютними активами потерпілих, використовуючи обман і зловживання довірою.

“Діяли за чітко розподіленими ролями. Одні шукали потенційних жертв на сайтах знайомств і у месенджерах, інші входили в довіру, імітували романтичні стосунки або представлялися досвідченими інвесторами. Згодом потерпілих переконували вкладати гроші у нібито прибуткові криптопроєкти”, – зазначили у поліції.

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Щоб створити ілюзію успішних інвестицій, фігуранти використовували підконтрольні криптогаманці, фейкові акаунти та навіть підміну облич під час відеодзвінків. Коли люди вкладали кошти, до роботи долучалися так звані “ментори-аналітики”.

Під приводом допомоги з торгівлею вони отримували доступ до екранів мобільних пристроїв потерпілих, збирали конфіденційні дані та заволодівали доступом до їхніх криптогаманців.

Надалі активи переводили на підконтрольні рахунки, а зв’язок із потерпілими припиняли. Сума збитків за новими епізодами становить понад 1,3 млн грн. Загальна сума збитків вісьмом потерпілим із України, Казахстану та Литви перевищила 3,7 млн грн.

У межах розслідування слідчі встановили причетність фігурантів до трьох епізодів викрадення криптоактивів громадян Литви.

22 жовтня 2026 року сімом учасникам організації повідомили про підозру за ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами) та ч. 5 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.