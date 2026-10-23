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Обіцяли повернути сина з полону РФ: на Чернігівщині викрили шахраїв, які виманили у жінки на понад пів мільйона гривень

Спочатку жінці обіцяли допомогти звільнити сина з військової служби, а згодом повернути його з російського полону.

Обіцяли повернути сина з полону РФ: на Чернігівщині викрили шахраїв, які виманили у жінки на понад пів мільйона гривень
Фото: Нацполіція Чернігівської області

На Чернігівщині правоохоронці викрили 41-річну жінку та її 39-річного співмешканця, яких підозрюють у шахрайстві. Вони обіцяли мешканц Прилук за понад 500 тисяч гривень повернути сина з полону РФ.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

За інформацією правоохоронців, у липні 2025 року знайома потерпілої запропонувала за гроші посприяти у звільненні її сина з військової служби. Жінка повірила обіцянкам і передала їй 5 500 доларів, однак допомоги не отримала.

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Згодом, коли син перестав виходити на зв’язок, знайома заявила, що він перебуває в російському полоні. Разом зі співмешканцем вона запевнила потерпілу, що вони можуть посприяти його поверненню додому. За це жінка мала додатково заплатити 6 000 доларів.

Надалі підозрювані продовжували виманювати гроші під різними приводами. Зокрема, переконували потерпілу, що кошти потрібні для оформлення документів на харчування сина. У такий спосіб вони отримали ще 60 тисяч гривень.

За даними поліції, отримані гроші фігуранти переказували на рахунки в різних банках, а потім витрачали на власні потреби. Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних правоохоронці вилучили мобільні телефони з листуванням.

Крім того, поліцейські встановили, що чоловік перебуває в міжнародному розшуку за підозрою у вчиненні шахрайства. Його затримали для подальшої екстрадиції та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

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