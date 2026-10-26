ЗСУ також уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників біля Донецька.

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У неділю 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня Сили оборони уразили цех виробництва елементів живлення на підприємстві "Енергія" в місті Єлець Липецької області Росії. На території підприємства виникла пожежа.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Завод "Енергія" є єдиним виробником батарей для модулів планування і корекції авіабомб, а також виготовляє батареї для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Искандер-М" і крилатих ракет морського базування.

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"Ураження ускладнює армії РФ виробництво джерел живлення для ракет, керованих авіабомб та іншого озброєння", - зазначили в Генштабі.

Крім того, ЗСУ знищили основний цех виробництва мікросхем, а також пошкодили будівлю та сервери підприємства "Протон-Електротекс" у місті Орел Орловської області. Ураження відбулося 23 жовтня. Підприємство виробляє комплектуючі для крилатих і балістичних ракет.

Також Сили оборони уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників у районі окупованого Донецька. Пошкоджено три будівлі для підготовки та споряджання ударних БпЛА та одну пускову рейку.

У Самарській області РФ пошкоджено технологічний трубопровід, дві установки виробництва бутилкаучуку та одну установку ректифікації на комбінаті "Тольяттікаучук". У Генштабі зазначили, що це б'є по ланцюгу виробництва твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

"Сили оборони України здійснюють ураження військових об'єктів противника в межах права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН. Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України", - наголосили в Генштабі.