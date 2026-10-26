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Російська армія вдень 26 жовтня вдарила по Павлограду. Загинула одна людина. За оновленою інформацією, кількість потерпілих зросла до семи.

Серед потерпілих – двоє дівчат 10 років. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

«Через удар згоріла автівка, пошкоджені кілька багатоповерхівок та магазин», – йдеться у повідомленні.

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Про зростання кількості поранених з трьох до семи розповіли в ДСНС.

«Рятувальники оперативно ліквідували займання», – зазначили в ДСНС.

Двоє дівчат 10 років і жінка 37 років – у важкому стані. Загалом госпіталізовані п'ятеро поранених.

Павлоград зазнає регулярних ворожих обстрілів.