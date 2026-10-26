Російська армія вдень 26 жовтня вдарила по Павлограду. Загинула одна людина. За оновленою інформацією, кількість потерпілих зросла до семи.
Серед потерпілих – двоє дівчат 10 років. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.
«Через удар згоріла автівка, пошкоджені кілька багатоповерхівок та магазин», – йдеться у повідомленні.
Про зростання кількості поранених з трьох до семи розповіли в ДСНС.
«Рятувальники оперативно ліквідували займання», – зазначили в ДСНС.
Двоє дівчат 10 років і жінка 37 років – у важкому стані. Загалом госпіталізовані п'ятеро поранених.
Павлоград зазнає регулярних ворожих обстрілів.