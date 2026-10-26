У лікарні помер 12-річний хлопчик, якого поранили росіяни в парку на Харківщині

Лікарі тиждень боролися за його життя.

У лікарні у Києві помер 12-річний Артем Коваль, який був поранений під час атаки Росії в парку містечка Нова Водолага на Харківщині 19 жовтня.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на селищного голову Олександра Єсіна.

"Нашу громаду сколихнула страшна трагедія, жорстокість якої неможливо осягнути ні розумом, ні серцем. Російський обстріл Нової Водолаги 19 жовтня 2026 року забрав життя другої дитини з однієї родини - у лікарні Києва помер 12-річний Артем Коваль", - написав Єсін у фейсбуці.

Він зазначив, що більше тижня столичні медики боролися за життя хлопчика, який дістав надважкі поранення під час ворожого удару безпілотника. Однак травми виявилися несумісними з життям.

Молодша сестричка Артема, 8-річна Аріна, загинула одразу на місці атаки.

Що відомо про атаку

19 жовтня росіяни вдарили безпілотником по центральному парку Нової Водолаги. В момент атаки там було багато людей, зокрема родин із дітьми. В результаті атаки загинули двоє дітей і четверо дорослих. Загиблі: жінки 28, 34 і 36 років, чоловік 40 років та дівчатка 11 і 1,2 року. Також постраждали 15 людей, з них 7 дітей.