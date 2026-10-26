У Києві до 1 листопада буде обмежено рух Південним мостом через ремонтні роботи

У Києві з 27 жовтня до 1 листопада частково обмежуватимуть рух Південним мостом.
Про це повідомляють КП "Київавтошляхміст" і КМДА.
"Починаючи із 7:00 27 жовтня і до 17:00 1 листопада фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на естакаді в сторону проспекту Миколи Бажана у напрямку з правого на лівий берег р. Дніпро", - йдеться в повідомленні.
Роботи проводитимуть у третій та частково у другій смугах. На час ремонту рух транспорту організують першою смугою.
У КП перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
- Нагадаємо, що Росія вже кілька разів атакувала Південний міст. Так, 22 жовтня внаслідок балістичної атаки було пошкоджено інфраструктуру метро на Південному мосту. В зв'язку з цим змінювали рух «зеленою» гілкою і перекривали рух транспорту.