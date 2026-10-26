У Києві до 1 листопада буде обмежено рух Південним мостом через ремонтні роботи

Жителів просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

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У Києві з 27 жовтня до 1 листопада частково обмежуватимуть рух Південним мостом.

Про це повідомляють КП "Київавтошляхміст" і КМДА.

"Починаючи із 7:00 27 жовтня і до 17:00 1 листопада фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на естакаді в сторону проспекту Миколи Бажана у напрямку з правого на лівий берег р. Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Роботи проводитимуть у третій та частково у другій смугах. На час ремонту рух транспорту організують першою смугою.

У КП перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Фото: КМДА