Міноборони: У шести областях України обмежать планування гуманітарного розмінування поблизу фронту

Обмеження стосуватимуться окремих територій у межах 20–50 км від лінії бойового зіткнення та державного кордону з Росією.

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Національний орган з питань протимінної діяльності ухвалив рішення обмежити планування нових заходів гуманітарного розмінування на окремих територіях поблизу лінії фронту та державного кордону України з Росією.

Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання Національного органу з питань протимінної діяльності під головуванням заступника міністра оборони України Василя Шкуракова, пише Міноборони.

Обмеження стосуються забруднених і ймовірно забруднених територій у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Харківській та Сумській областях, розташованих у межах 20–50 км від лінії бойового зіткнення та державного кордону з Росією. Йдеться про ділянки, на яких гуманітарне розмінування ще не розпочали.

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"Гуманітарне розмінування залишається пріоритетом навіть у прифронтових районах. Але ми маємо діяти на основі ризик-орієнтованого підходу, щоб знайти баланс між безпекою людей, які виконують розмінування, і потребами громад у прифронтових районах", – зазначив Василь Шкураков.

Рішення ухвалили з урахуванням поточної безпекової ситуації та підвищених ризиків для персоналу операторів протимінної діяльності й цивільного населення.

Запроваджені обмеження не передбачають повного припинення гуманітарного розмінування у прифронтових районах. Роботи на ділянках, де їх уже розпочали, мають завершити, якщо це дозволяють безпекова й оперативна ситуації та вони не перешкоджають виконанню завдань Силами оборони України.

На очищених ділянках також проводитимуть контроль якості розмінування та документально оформлюватимуть результати робіт.

Окремо призупиняється первинне нетехнічне обстеження територій громад у межах 50 км від лінії бойового зіткнення та державного кордону з Росією.

Натомість у цій зоні проводитимуть цільове нетехнічне обстеження силами урядових операторів протимінної діяльності. Якщо їхніх ресурсів буде недостатньо, до робіт за згодою можуть залучати неприбуткових неурядових операторів.

За обґрунтованими зверненнями обласних військових адміністрацій, Центру гуманітарного розмінування та операторів протимінної діяльності також зможуть проводити позапланові заходи. Це дозволятиметься за умови, що безпекова ситуація сприятиме роботам і вони не перешкоджатимуть завданням Сил оборони України.

У межах 50-кілометрової зони першочергово проводитимуть заходи оперативного реагування, спрямовані на захист життя і здоров’я цивільного населення та зменшення ризиків ураження вибухонебезпечними предметами.

Зокрема, пріоритет надаватимуть роботам, необхідним для:

безпечної евакуації населення;

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

забезпечення доступу до захисних споруд цивільного захисту;

надання медичної та гуманітарної допомоги;

оперативного реагування на загрози, пов’язані з вибухонебезпечними предметами.

Начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля наголосив, що в умовах постійної зміни оперативної обстановки ключовим завданням залишається захист персоналу операторів протимінної діяльності та цивільного населення.

Подальшу організацію гуманітарного розмінування у прифронтових районах визначатимуть з урахуванням постійного аналізу безпекової та оперативної ситуації. Також передбачена координація між органами державної влади, Силами оборони України, обласними військовими адміністраціями, операторами протимінної діяльності та міжнародними партнерами.