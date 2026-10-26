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До 12 років тюрми засудили колаборанта, який причетний до репресій цивільних на ТОТ Запоріжжя

Чоловік працював "дільничним» в окупаційному "мвс рф". У лютому 2024 року його затримали у Львові, куди він приїхав до родичів перед втечею до ЄС.

До 12 років тюрми засудили колаборанта, який причетний до репресій цивільних на ТОТ Запоріжжя
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки України 12 років позбавлення волі отримав колаборант, який входив до окупаційного "мвс рф" на ТОТ Запорізької області.

Про це пише СБУ.

Співробітники СБУ затримали його в лютому 2024 року у Львові. Туди чоловік таємно прибув до родичів, щоб згодом утекти до Євросоюзу.

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Засуджений є мешканцем Василівського району Запорізької області. У червні 2022 року він вступив до створеного російськими окупантами місцевого підрозділу "поліції рф", де його призначили "дільничним відділу у справах неповнолітніх".

Перебуваючи на цій "посаді", чоловік брав участь у викраденнях і переслідуванні місцевих жителів. Злочинні дії проводили під виглядом "обшуків" та інших "слідчих дій" у межах сфабрикованих кримінальних справ.

За даними СБУ, насамперед жертвами таких рейдів ставали громадяни України, які чинили спротив окупаційній адміністрації РФ.

Крім того, колаборант охороняв окупаційні "виборчкоми" під час проведення псевдореферендуму щодо "приєднання" регіону до складу Росії.

Згодом чоловік прибув на підконтрольну Україні територію, щоб підготуватися до втечі в одну з європейських країн, де сподівався уникнути правосуддя.

На підставі доказів, зібраних СБУ, суд визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційну діяльність. Йому призначили 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили контррозвідники СБУ у Львівській області спільно зі слідчими СБУ у Запорізькій області за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

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