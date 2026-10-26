Окупанти понад 50 разів атакували Дніпропетровщину. Загинула людина, десятеро поранені

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Упродовж дня, 26 жовтня, російські війська понад 50 разів атакували п'ять районів Дніпропетровської області. У Павлограді загинула людина, загалом в області поранені 10 цивільних.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула. Ще 10 дістали поранень. Двоє з них – діти. Понад 50 разів ворог атакував 5 районів області безпілотниками та артилерією", – ідеться у повідомленні.

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У Дніпрі пошкоджена інфраструктура.

У Павлограді загинула людина. Семеро дістали поранень (https://t.me/dnipropetrovskaODA/32846). Двоє 10-річних дівчаток та 37-річна жінка - у тяжкому стані. Стан решти постраждалих лікарі оцінюють як середній.

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