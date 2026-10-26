Сьогодні, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО про кругову оборону міст.

Про це йдеться у відповідному указі на сайті глави держави.

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 вересня 2026 року «Про заходи розбудови смуги інженерних загороджень для забезпечення належного рівня оборони міст та механізмів їх реалізації (кругова оборона міст)», - зазначено там.

У документі йдеться, що, відповідно до статті 107 Конституції України, вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 вересня 2026 року «Про заходи розбудови смуги інженерних загороджень для забезпечення належного рівня оборони міст та механізмів їх реалізації (кругова оборона міст)». Рішення до указу додається, однак воно для службового користування.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладається на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.