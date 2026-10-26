Укренерго: Завтра в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла

Обмеження діятимуть для всіх категорій споживачів з 06:00 до 23:59.

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27 жовтня у частині областей України діятимуть графіки відключень світла. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Графіки обмеження потужності для промисловості діятимуть упродовж доби.

З 06:00 до 23:59 погодинні відключення також діятимуть для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 2,5 черги.

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Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

В "Укренерго" наголошують, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачів закликають стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах.

Також українців просять ощадливо використовувати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.